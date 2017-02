Operação do COE prende traficante procurado pela Justiça no Morro da Providência

Policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Ação com Cães (BAC) realizaram operação no Morro da Providência nesta quinta-feira (02) e prenderam Pedro Paulo da Silva, conhecido como Juca Tigre.

Os policiais chegaram ao criminoso graças a informações obtidas pelo Disque Denúncia. Juca Tigre é apontado como chefe do tráfico de drogas no Morro da Providência. Ele foi encontrado no local conhecido como ‘Beco das Escadinhas’. Contra o bandido já havia mandados de prisão de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ocorrência foi encaminhada para a 4°DP (Central do Brasil).