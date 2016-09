Operação do 21ºBPM prende suspeito de matar Sargento

Na tarde deste sábado 03/09, após denúncias ao serviço reservado do 21ºBPM, Policiais Militares do GAT procederam em operação na Comunidade da Jaqueira com o objetivo de prender os criminosos que assassinaram o Sargento Henrique Martins no último sábado, no local foi encontrado e preso um indivíduo que, de acordo com denúncias, é suspeito de ter participado do homicídio. No local foi apreendido:

01 Revólver Cal.38

01 Motocicleta Pck 150cc produto de roubo

02 carregadores de pistola Cal. 380

02 coldres

05 rádios transmissor

05 bases p/ recarregar rádio

223 Pedras de crack

10 potes de pó royal

7.000 mil pinos para acondicionar cocaína