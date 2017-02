Operação da PM termina com sete baleados e dois presos

Uma operação do 41° BPM (Irajá) no Complexo do Chapadão, na Pavuna, Zona Norte do Rio, terminou com quatro mortos entre sete baleados e dois presos, no fim da noite desta segunda-feira. Segundo a PM, todos os baleados são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas local.

Policiais realizaram uma operação no Chapadão para reprimir o tráfico de drogas e o roubo de veículos, mas foram recebidos a tiros pelos criminosos e revidaram, iniciando o confronto que terminou com os sete baleados. Todos foram socorridos no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte.

Os dois presos na operação não foram identificados mas, de acordo com a PM, um deles, conhecido como “Grisalho”, é apontado como chefe da venda de drogas nas comunidades Final Feliz, Tiradentes, Parque Esperança, Cova da Onça e Bom Tempo, todas localizadas no Conjunto de Favelas do Chapadão. Com a dupla foram apreendidos dois fuzis, uma pistola, duas granadas, dois radiotransmissores e drogas. A ocorrência foi registrada na Cidade da Polícia. A polícia informou ainda que Grisalho é um dos suspeitos de participar da morte de um militar do Exército e de um ex-soldado no Final Feliz no ano passado. Além disso, o bandido é conhecido por torturar e queimar suas vítimas e teria também ordenado o incêndio de oito ônibus no mês passado. Segundo a polícia, ele é braço direito do traficante Davi, um dos responsáveis pelo tráfico no Chapadão.

Curtir isso: Curtir Carregando...