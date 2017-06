Operação da PM mata chefe do tráfico baleado, na Zona Oeste do Rio

A Polícia Militar realizou na tarde desta sexta-feira uma operação dentro de uma casa de festas na Favela da Coreia, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio, que fica ao lado da Escola municipal Raul Francisco Ryff. A ação deixou quatro pessoas mortas. Entre elas, está o chefe do tráfico local, Gil Pinheiro dos Santos, 33 anos, conhecido como “Mil Gol”, cuja recompensa no Portal dos Procurados era de R$ 30 mil.

Outras quatro pessoas ficaram feridas. Elas estão sendo atendidas Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Uma está no centro cirúrgico e outras três em avaliação.

Por conta da troca de tiros, alunos da escola municipal não puderam sair do colégio. Moradores da região contam que o cenário é de carros metralhados na Rua das Graças, onde fica o salão de festas e a escola. Algumas mães que estavam a caminho da unidade para buscar seus filhos tiveram que se abrigar em casas de desconhecidos para se proteger dos tiros.