Ônibus é queimado durante manifestação no Rio de Janeiro

Um ônibus na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua da Assembléia, no Rio de Janeiro, foi queimado na tarde desta quarta-feira (1) durante a manifestação dos servidores públicos na Alerj.

Manifestantes mascarados atearam fogo no banco do motorista e as chamas se alastraram. Um homem que trabalha no local tentou usar um extintor para conter o fogo, mas não adiantou e, consequentemente, o ônibus explodiu. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas.

Pelo menos 500 manifestantes se concentraram em frente a Assembléia Legislativa do Rio (Alerj) para protestar contra propostas de reajuste atraso de salário. A manifestação começou antes de 13h e estava tranquila, quando a partir das 14h começaram as depredações e correria no local.