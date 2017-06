Ônibus é incendiado durante protesto na Avenida Brasil

Um grupo de moradores da comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte, fechou as duas pistas da Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, por volta das 23h45m desta quarta-feira. Eles atearam fogo em tapumes e pneus. um ônibus foi incendiado na Rua Luis Coutinho Cavalcanti, perto da comunidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Mottoristas que passavam pela região ficaram assustados com o ato e chegaram a voltar na contramão. Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), 41°BPM (Irajá) e 14°BPM (Bangu) foram para o local e desobstruíram a via. De acordo com a PM, houve uma operação mais cedo na região. A manifestação seria por conta da morte de um jovem, mas a corporação não confirmou a informação.