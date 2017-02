Dois ônibus sofreram um acidente na Avenida Brasil, na pista em direção ao Centro, na altura de Bonsucesso. O engarrafamento vai até Ramos e a recomendação do Centro de Operações é que os motoristas evitem a região. Um dos ônibus pertence ao clube Vasco da Gama. De acordo com o clube, o time sub-15 viajava no veículo, mas ninguém ficou ferido.

