ONG ‘Pensando no Amanhã’ inaugura novo espaço em Nova Iguaçu

No último sábado (11), foi realizada a inauguração do novo espaço da ONG Pensando no Amanhã. A unidade fica no bairro Três Corações, em Nova Iguaçu, e irá oferecer diversas oportunidades de atividades nas áreas de esporte, cultura, lazer e aprendizado, para população de todas as faixas etárias.

O evento contou com diversas atrações como apresentações de Judô com a troca de faixas dos alunos, capoeira com o Grupo Abadá Capoeira e direção do Mestre Nagô, Tai Chi Chuan e Kung Fu, com o professor Tiago Moraes, além da distribuição de brindes para a criançada.

Criada e dirigida pelo professor de judô Jesse Bentes e sua esposa Christiane Paiva, atuantes na área social há mais de 20 anos, a ONG conta com uma quadra poliesportiva e irá oferecer diversas atividades como muay thai, judô com a Associação LIJU de Judô, capoeira em parceria com o grupo Abadá Capoeira, um dos mais tradicionais da Baixada, ginástica funcional e para idosos, além de Tai chi chuan com o Clube da Terceira Idade. Também será oferecido treinamento em corrida rústica e skate, pra quem gosta de esporte radical, entre outras atividades. “Nosso objetivo é oferecer através de esporte, cultura e lazer, opções de atividades acessíveis a população. Por isso cobramos apenas uma pequena taxa de manutenção, para conseguir manter o trabalho, que é trabalhado sempre com base na disciplina e seriedade. Sabemos que não é fácil, pois ainda não temos de nenhum órgão, para pagamento das despesas como aluguel do espaço, funcionários, contas, etc. Mas fazemos esse trabalho há mais de duas décadas com muita dedicação e satisfação”, disse Jesse. “Agradecemos a Deus por esta oportunidade que nos concedeu para ajudar ao próximo e cremos que iremos conseguir alcançar aquilo que temos planejado, para que sejam oferecidos diversos outros serviços, como atendimento médico a preços populares, oficina de corte, costura, artesanato e pintura, cursos de inglês e informática, espaço infantil, além do nosso maior sonho que é a implantação de uma piscina, para oferecer natação, hidroginástica e hidro terapia”, afirmou. “Não temos dinheiro, mas espaço e ideias temos muitas, esperamos encontrar parceiros que ajudem nosso ONG, que colabora com a formação de diversos profissionais bem sucedidos. Oferecendo oportunidades e possibilidades para que os jovens fiquem longe das drogas e da criminalidade, completou o professor”, finalizou o professor. O novo espaço da ONG Pensando no Amanhã, fica na Rua 10 de Junho, nº 69, bairro Três Corações, na antiga da Quadra da Portelinha. Quem tiver interesse em contribuir, conhecer ou participar do projeto, pode entrar em contato através dos telefones: 3793-2558 / 97036-7020 ou pela página facebook.com/ongpensandonoamanha.judo

