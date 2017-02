Número de homicídios sobe 19,8% no Estado do Rio em 2016

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que o número de roubos e homicídios explodiu no estado do Rio em 2016. Em relação a 2015, o número de homicídios dolosos no estado aumentou 19,8% (4.200 em 2015, 5.033 em 2016). Já os roubos de veículos aumentaram em mais de dez mil em relação a 2015: foram 31.035 em 2015 e 41.704 em 2016. Nesta quarta-feira, o ISP divulgou os indicadores criminais do mês de dezembro.

O número de homicídios no estado é o mais alto desde 2009, quando o projeto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) estava começando. Já o número de roubos de veículo é o maior da série histórica do ISP, que começa em 2003.

Confira os principais índices:

• Homicídio Doloso – No ano de 2016 houve aumento de 19,8% (4.200 em 2015 – 5.033 em 2016).

• Letalidade Violenta (Homicídio Doloso, Latrocínio, Lesão Corporal Seguida de Morte e Homicídio Decorrente de Oposição à Intervenção Policial) – No ano de 2016 houve aumento de 24,7% (5.010 em 2015 – 6.248 em 2016).

• Policiais Civis e Militares Mortos em Serviço – Aumento de quatorze vítimas no ano de 2016 (26 em 2015 – 40 em 2016).

• Homicídio Decorrente de Oposição à Intervenção Policial – No ano de 2016 houve aumento de 42,6% (645 em 2015 – 920 em 2016).

• Roubo de Veículo – No ano de 2016 houve aumento de 34,4% (31.035 em 2015 – 41.704 em 2016).

Via: Extra