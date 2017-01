De acordo com o 41° BPM (Irajá), um grupo de manifestantes obstruiu com lixo a Av. Pastor Martin Luther King Jr, em Vicente de Carvalho, na tarde desta quarta-feira (18). Eles chegaram a atear fogo ao material. A Polícia Militar foi ao local e acionou o Corpo de Bombeiros. As equipes já desobstruíram a via. Até o momento, não há registro de feridos nem de prisão. O policiamento está reforçado no local.