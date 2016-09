Nota de esclarecimento

O Hora H vem a público esclarecer aos internautas, e também aos seus leitores, que não se responsabiliza pela produção do vídeo postado no Youtube em que o nome do vereador Rodrigo Ferreira Frasco, Rodrigo Com A Força do Povo (PRTB), é citado em um incidente ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas Bom Pastor, em Belford Roxo. Destaca ainda que as imagens foram feitas por pessoas inescrupulosas, sem o devido comprometimento com a verdade, objetivando denegrir a imagem do parlamentar.

Esclarece também que, após o citado episódio ocorrido na última sexta-feira, a reportagem realizava uma matéria para apurar os fatos tanto por parte do vereador quanto do secretário municipal de Saúde, Márcio Valério Ribeiro da Silva, que aparece como entrevistado. Nesse momento, os autores, de forma irresponsável, aproveitaram para registrar as imagens, via celular, e postar o vídeo sem a devida autorização da direção da empresa.