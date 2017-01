Nota: 5ºBPM prende homem que ordenou o fechamento do comércio na Rua do Riachuelo

Na tarde desta quarta, 18/01, policiais militares do 5ºBPM estão baseados em diversos pontos da Rua do Riachuelo e patrulham com viaturas a região. A partir dessa ação preventiva, os policiais acabam de prender Carlos Jessé de Souza Vilazio, 23 anos. Ele foi identificado por testemunhas e pelas câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais por ordenar o fechamento do comércio local. O preso foi autuado na 5ºDP por associação ao tráfico de drogas. O comércio na região está reabrindo.