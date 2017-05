Noite de confrontos na Cidade de Deus deixa um morto e um policial ferido

Dois confrontos entre policiais e traficantes levaram pânico à Cidade de Deus durante a noite de sábado e a madrugada deste domingo. Com a troca de tiros, um policial ficou ferido e um homem baleado não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, o policiamento foi reforçado na comunidade.

O comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) que atua na comunidade informou que agentes do patrulhamento foram recebidos a tiros na Avenida Edgard Werneck, na noite de sábado. No tiroteio, um PM ficou ferido e foi socorrido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O agente foi medicado e liberado.

Mais tarde, a polícia voltou e entrar em confronto com suspeitos ao coibir um evento na comunidade que não tinha autorização para ser realizado.

Por volta de 2h30m, os policiais receberam a notícia de que um homem baleado havia sido encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus. Ele não resistiu aos ferimentos e teve o caso registrado na na 32ª DP (Taquara). Ainda não há informações se a vítima participava dos confrontos ou se era um morador atingido ao acaso.