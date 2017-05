Mutirão de limpeza e troca de manilhas realizado em Belford Roxo

Nem mesmo com as chuvas que caíram durante toda essa segunda (22), foi motivo para interrupção de serviços de limpeza, capina e troca de manilhas no bairro Hinterlândia, em frente ao 39º BPM. A ação foi realizada pela Prefeitura de Belford Roxo, através da parceria das Secretarias de Serviços Públicos e a de Conservação.

A equipe formada por 20 homens que estiveram no local realizando os serviços, além da troca de manilhas na Rua Luis Camões, onde havia um buraco causando transtornos aos moradores, retiraram cinco caminhões de entulhos. “Estamos seguindo as orientações dadas pelo prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, que é a de sempre que for necessário unirmos as Secretarias em uma ação conjunta para beneficiar a população”, disse o secretário de Serviços Públicos Luis Carlos Ferreira.

O comerciante Rodrigo Nascimento, morador do bairro há 22 anos, está esperançoso sobre as melhorias. “Esse é o primeiro passo, ainda há muito que fazer, nosso bairro precisa de muita coisa, mas independente disso precisamos conscientizar os moradores para que mantenha nosso bairro limpo evitando jogar lixo, entulho e até restos de móveis em locais indevidos”. O comerciante disse ainda que está esperançoso e confiante com a nova gestão.