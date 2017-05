Músico do Swing e Simpatia é velado na Baixada Fluminense

Foi velado na manhã deste domingo o corpo do músico do grupo Swing & Simpatia, José Nicolau, de 44 anos, mais conhecido como Gu, que foi assassinado a tiros na última sexta-feira. O velório começou no início da manhã no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na capela A. O sepultamento estava marcado para às 11h, mas houve atraso.

Integrantes do fã-clube #FamiliaSwingeSimpatia fizeram camisas em homenagem ao morto. Até o momento, a Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso, acredita que o crime tenho sido uma execução. De acordo com a perícia, o corpo de Gu tinha pelo menos 11 perfurações. O surdista da banda morreu quando estava em em frente a seu bar, na Rua Paulo, na Vila Emil, em Mesquita, também na Baixada Fluminense, no momento em que foi surpreendido por um veículo que passou pelo local. Na ação, um ocupante do automóvel teria desembarcado e efetuado os disparos. O criminoso fugiu em seguida. O pagodeiro não resistiu aos ferimentos e morreu na entrada do bar.

Ainda segundo os relatos, o crime ocorreu por volta das 22h. Havia clientes no estabelecimento do artista. Durante a madrugada de sábado, ainda havia vestígios do crime que ocorrera horas antes: rastros de sangue estavam espalhados pelo chão, na calçada, além de marcas nas paredes que seriam oriundas de disparos.