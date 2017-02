Mulher é encontrada esfaqueada em seu apartamento

Uma mulher foi encontrada esfaqueada e queimada dentro do próprio apartamento que estava em chamas, na Penha, Zona Norte do Rio, na tarde de domingo.

Os vizinhos viram o fogo e acionaram os bombeiros. Na chegada ao local, encontraram Marlene Oliveira deitada na cama, ela logo foi socorrida e levada ao Hospital estadual Getúlio Vargas, em estado grave, onde passou por cirurgia mas não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Penha. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime, nem o ocorrido no apartamento. As investigações do crime ficarão a cargo da DH (Divisão de Homicídios).