Mulher que abastecia facção do Rio com armas vindas do Paraguai é presa

Policiais civis da 28ª DP (Campinho) prenderam, nesta quinta-feira, a traficante internacional de armas Joyce Cristina Teixeira Machado, de 23 anos, integrante da quadrilha que abastecia uma das maiores facções criminosas do Rio com armamentos vindos do Paraguai. No momento da prisão foram encontradas com Joyce 2.250 balas de calibre 9mm de uso restrito.

Sob coordenação do delegado Jader Machado Amaral, por meio de ações de inteligência e monitoramento, os policiais prenderam Joyce, no Complexo do Lins, na Zona Norte da cidade. Além de traficar armas do Paraguai, ela atuava em roubos de carga na região do Méier.

A traficante já tinha dois mandados de prisão pendentes: um por roubo de carga, na comunidade da Cachoeira Grande, no Complexo do Lins, e outro por tráfico internacional de armas, expedido pela 5ª Vara Criminal Federal de Londrina.

As investigações ainda mostraram a existência de vínculo entre os grupos criminosos do Complexo do Lins com grupos criminosos da Comunidade da Barão, na Praça Seca, na Zona Oeste.