Mulher morre após ser esfaqueada no Jardim Botânico

Uma mulher morreu, na noite desta terça-feira, após ser esfaqueada dentro da sua casa, na Rua Pacheco Leão, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. De acordo com informações da Polícia Militar, um vizinho teria ferido a vítima e o filho dela, após uma discussão. A mulher não resistiu aos ferimentos e o jovem foi socorrido pelos bombeiros para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas e o estado de saúde do rapaz.

Segundo militares do 23°BPM (Leblon), a mulher do suspeito denunciou ao batalhão que o marido teria ido à escola dos filhos para buscá-los. Uma viatura foi enviada imediatamente ao local e as crianças ficaram sob a guarda dos policiais.

A PM informou, por volta das 19h30, que o batalhão realiza buscas na região para tentar localizar e prender o homem. Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso, que deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios (DH).