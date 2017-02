Mulher é presa por tentar matar marido em Nova Iguaçu

Policiais da 58ª DP (Posse) prenderam nesta quinta-feira, Ana Cristina da Silva Pereira por tentativa de homicídio, em Nova Iguaçu. Segundo o delegado Adriano Marcelo França, titular da unidade, Ana Cristina golpeou o próprio marido com a faca várias vezes. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.

O crime aconteceu nesta quarta-feira. Os agentes informaram que Evandro Lopes da Silva não pôde ser ouvido no mesmo dia, por não conseguir falar. Nesta quinta, o homem contou que Ana Cristina fugiu após as agressões. Os policiais localizaram a autora em uma casa no bairro Caiçara e a levaram à delegacia, onde Ana Cristina foi autuada por tentativa de homicídio.​

Curtir isso: Curtir Carregando...