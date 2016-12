Mulher é presa por estuprar e torturar a própria filha

A Polícia Civil anunciou, neste domingo, a prisão de uma mulher de 44 anos, acusada de estupro de vulnerável e tortura praticados contra a sua própria filha, de apenas sete anos. A menina está internada. O caso é investigado pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav).

A mulher teria levado a criança a uma unidade de atendimento médico, alegando que a filha havia se ferido em uma queda. Os profissionais da área da saúde observaram que as lesões não eram compatíveis com a história contada pela mãe da criança e por isso acionaram a polícia. Com base nas provas reunidas, o delegado de plantão autuou a mulher em flagrante pelos maus tratos e, por terem sido observadas lesões sugestivas de abuso sexual na criança. Ela chegou a ser presa, no dia 5, mas em seguida obteve liberdade provisória.

Após o início da investigação, descobriu-se que a suspeita permitia que homens que frequentavam sua casa praticassem sexo e outros atos sexuais com a criança. Dentre os possíveis abusadores, estão o avô de consideração e o próprio pai da menina.

No inquérito, uma testemunha contou que a mãe afirmava que a menina tinha sido estuprada e, por isso, tinha que sofrer. Com base nas provas, a Polícia Civil representou pela decretação da prisão da mulher, medida que foi aceita pela Justiça.

A suspeita já respondeu por lesão corporal e maus tratos praticados contra outra filha, hoje maior de idade. Em 2011, foi condenada por tráfico de drogas.