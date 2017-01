Mulher é morta em tentativa de assalto

Uma mulher foi morta após ser baleada em uma tentativa de assalto, na Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira. Aline de Paula, de 31 anos, voltava para casa, em Nova Iguaçu, após sair do trabalho em um hospital.

Durante a abordagem, Aline que conduzia sua bicicleta, foi atingida por um tiro na cabeça, por volta das 20h. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Estadual Rocha Faria, onde trabalhava como enfermeira na maternidade, mas já chegou morta ao local. Os criminosos fugiram sem levar a moto da enfermeira.

Aline de Paula era casada com um policial militar e era mãe de três filhos. A mulher faria 32 anos na próxima semana. A Delegacia de Homicídios (DH) da Capital fez uma perícia no local do crime e investiga o caso. Até a manhã desta terça-feira ninguém havia sido preso.