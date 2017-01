Mulher é esfaqueada durante assalto em Shopping

Uma mulher foi esfaqueada no estacionamento do Madureira Shopping , em Madureira, Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (21).

Uma amiga da vítima que a acompanhava no momento do assalto publicou no perfil “Madureira News RJ”. Segundo ela, o homem rendeu as duas depois fugiu.

“Cuidado com o Madureira Shopping. Fui assaltada dentro do estacionamento por um homem com uma faca (…) esfaqueou minha amiga enquanto eu gritava por minutos por ‘socorrooooo’, ‘segurançaaaaa’ e NADA de algum segurança aparecer….o indivíduo só queria o carro… não levou nossas bolsas… quando o segurança apareceu veio devagar e tranquilo e se negou a passar rádio para travar o carro na saída… disse que a prioridade era a minha amiga… isso ocorreu às 17:25 e a ambulância? Só chegou quase as 20h…”.,

Policiais da 29°DP (Madureira) informaram que, uma mulher de 30 anos teria sido esfaqueada por um homem durante um roubo ao carro de uma amiga que estava com ela no estacionamento de um Shopping no bairro de madureira. Ainda segundo a polícia, a vítima teria sido levada ao hospital. Além do Veículo, foram roubados R$ 1.500,00 e um computador. As investigações estão sendo feitas para identificar o autor do assalto.