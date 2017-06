MP denuncia vereador por empréstimos na Caixa Econômica Federal

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos, denunciou o vereador, velho conhecido pelos crimes de concussão (exigir vantagem em razão da função que exerce), cometido 127 vezes, e peculato (desvio de dinheiro público), 51 vezes.

O dano causado pelo crime de concussão atinge o montante de R$ 386 mil, já o crime de peculato causou prejuízo de mais de R$ 243 mil aos cofres públicos.

Também faziam parte do esquema criminoso e foram denunciados por concussão vários parlamentares.

O MPRJ requereu, ainda, a quebra de sigilo de dados telemáticos e informáticos dos denunciados.

De 2013 até 2016, o vereador, por diversas vezes, em circunstâncias distintas, no exercício do mandato de vereador implementou um esquema criminoso à Câmara Municipal. Ele condicionava a indicação para nomeação de determinados servidores comissionados e a manutenção em seus respectivos cargos, à obtenção, pelos nomeados, de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, e ainda, ao repasse mensal, para si, de parte da remuneração por eles recebida.

De acordo com a denúncia, uma vez nomeados e lotados no gabinete do vereador, os servidores entregavam e ele os valores integrais dos empréstimos obtidos junto à Caixa Econômica. Do contracheque dos servidores eram descontados repasses mensais ao vereador. Esses descontos eram batizados como “dízimos” ou “contribuições”.

Com os empréstimos e os repasses dos contracheques, o vereador obteve para si mais de R$ 386 mil. Os parlamentares e homens de confiança do vereador, cobravam e recebiam as quantias em dinheiro.

O vereador também indicou e obteve a nomeação de Aimee Silva Silvestre, José Edson de Souza Portella e Sheila de Souza Portella, que jamais exerceram qualquer função pública. Juntos, eles causaram prejuízo ao erário no valor de R$ 243 mil, no município da região serrana.

