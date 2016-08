Mototaxista é executado em Nova Iguaçu

Um homem foi executado a tiros no início da noite de quarta-feira (24), no bairro Caonze, em Nova Iguaçu. O crime ocorreu na Praça do Caonze, por volta das 18h40, quando Wanderson Moura de Nóbrega, de 37 anos, foi alvo de diversos disparos de arma de fogo. Ele trabalhava como mototaxista e fazia ponto naquela praça.

Segundo moradores do bairro, Wanderson é suspeito de assassinar um outro mototaxista que trabalhava no mesmo ponto. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a veracidade da informação e também se o assassinato de Wanderson pode ser uma vingança pelo suposto crime cometido pelo mototaxista.