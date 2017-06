Motorista fica em poder de bandidos em tentativa de roubo de carga na Baixada

“Só pensava na minha família e em mais nada”. Era com a imagem de parentes na cabeça que o motorista de um caminhão ficou por cerca de uma hora em poder de bandidos, na noite desta quinta-feira. Ele, que transportava uma carga de tintas, foi abordado em Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e, sob a mira de criminosos armados, foi obrigado a desviar de seu trajeto: refém, eles seguiram em direção ao Complexo do Chapadão. A ação dos integrantes do bando, porém, foi impedida pela Polícia Militar, que abordou o caminhão em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense, e resgatou o condutor do veículo. A carga também foi recuperada.

O motorista, que, com medo de represálias, pediu para não ser identificado, contou que passava pela Rodovia Presidente Dutra quando foi surpreendido por bandidos divididos em motos e em carros. Ele havia saído do município de São Bernardo do Campo, em São Paulo e a carga seria entregue em um depósito no bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio.

— Quatro carros e duas motos se aproximaram. Ordenaram que eu parasse. Dois embarcaram no caminhão e falaram para que eu os seguisse — relatou o motorista.

Ainda de acordo com ele, os bandidos começaram a ameaçá-lo depois de perceberem que estavam sendo seguidos por uma patrulha da Polícia Militar:

— Eles fizeram ameaças depois que viram o carro da polícia. Disseram que se desse algo errado eles iriam atirar em mim. Pediram para que eu tentasse impedir que a patrulha interceptasse o caminhão — continuou o condutor do caminhão. — Na hora só pensava na minha família e em mais nada.

De acordo com a Polícia Militar, os PMs conseguiram interceptar veículo roubado na Rua Antônio Alves Costa, no bairro São Mateus, em São João de Meriti, por volta das 22h. Além da ação da corporação, conforme afirmou o motorista, fios derrubados por outro caminhão que teria sido roubado anteriormente pelo bando teria dificultado a passagem do veículo onde estava a vítima.

Com os militares do 21º BPM (São João de Meriti) no local, os criminosos, então, escaparam, abandonando o caminhão, o motorista e a carga. Antes disso, porém, eles teriam cogitado a possibilidade de atirar na vítima, no caso de não conseguirem fugir.

— Alguém falou com eles (os assaltantes) pelo rádio para que impedissem a passagem da “barca” (a viatura). Se isso acontecesse, ( o homem que falava no rádio) orientou aos bandidos que me baleassem, porque os policiais me socorreriam e daria tempo para eles fugiram — completou o motorista.

Morador do município de Volta Redonda, essa foi a primeira vez que passou por esse tipo de situação. Ele contou que, devido à violência, sobram cargas para serem transportadas para o Rio de Janeiro, “porque ninguém quer vir para cá” trazê-las.

Sem ferimentos, o condutor, a carga — avaliada em cerca de R$160 mil — e o caminhão foram levados para a 64ª (São João de Meriti), onde o caso foi registrado. Ninguém ficou ferido na ação.