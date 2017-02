Motorista é preso com arma na Dutra

Um homem foi preso com uma arma, no fim da tarde desta terça-feira, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de São João de Meriti. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes desconfiaram do motorista de um carro e o abordaram.

A PRF informou ainda que o homem não tinha carteira de habilitação e parecia estar bem nervoso. No veículo, os policiais apreenderam um revólver com sete munições. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo), onde o suspeito foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo.