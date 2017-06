Motorista e passageiro são baleados em tentativa de assalto a ônibus em Caxias

Um passageiro e um motorista de ônibus foram baleados durante uma tentativa de assalto a um coletivo em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Silva Fernandes, no bairro Parque Duque, por volta das 21h30m. No interior do veículo estava um policial militar que reagiu à ação praticada pelos quatro integrantes do bando, que estavam armados.

Os bandidos entraram no ônibus, que realiza a linha Caxias – Ilha, e anunciaram o assalto. O PM, lotado na Secretaria de Segurança, estava armado e reagiu. Houve tiroteio. Um dos passageiros foi baleado no confronto. Também atingidos, dois suspeitos morreram durante o fogo cruzado.

Ainda conforme informou a corporação, antes de deixar o coletivo, um dos integrantes do bando disparou contra o motorista, porque “ele estaria demorando para abrir a porta do ônibus”. Mesmo ferido, o condutor conseguiu levar o veículo até o Hospital Moacyr do Carmo, também localizado em Duque de Caxias.

Ele foi socorrido na unidade, assim como o passageiro baleado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas, nem a identificação dos suspeitos que morreram depois de participarem do tiroteio.