Motorista é espancado até a morte ao atropelar família

Um motorista atropelou uma família e matou um bebê de quatro meses, em Saracuruna, Duque de Caxias. Ronaldo Silva Santos, de 36 anos, foi linchado e baleado por testemunhas do acidente, na tarde deste sábado (3). Antes que a Polícia Militar chegasse ao local do atropelamento, pessoas que viram o acidente o atacaram a pauladas. Ele também levou três tiros e morreu no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. O carro do motorista foi incendiado.

Ronaldo atropelou a mãe e três filhos, entre eles a bebê Ana Beatriz Martins Oliveira, que morreu na hora, quando passava pela Avenida Barão do Rio Branco, na Vila Uruçaí. A mãe, segundo a polícia, não teve ferimentos graves e as duas crianças foram atendidas no mesmo hospital estadual.

O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Em nota, a Polícia Civil informou que “perícia minuciosa foi realizada no local e diligências estão em andamento para identificar os autores do crime”.