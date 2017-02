Motorista do Uber é morto em assalto

Um motorista do Uber foi morto em um assalto na Tijuca, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (6). Carlos Henrique Gonçalves, de 25 anos, trabalhava como motorista de Uber e estava indo pegar um casal de passageiros. Quando ele chegou a Rua Ibituruna, na Tijuca, na Zona Norte do Rio, foi abordado por homens armados. Ele se assustou, desceu do carro para se render, mas foi atingido por um tiro no peito.

Baleado, Carlos Henrique foi andando até o Hospital Israelita Albert Sabin, a cerca de 500 metros do local do crime, mas não resistiu e morreu ao chegar na unidade. Os criminosos fugiram levando o carro da vítima e o celular de um dos passageiros.

O caso foi registrado inicialmente na 18ª DP (Praça da Bandeira), mas será encaminhado nesta manhã na Delegacia de Homicídios (DH-Capital).