Motorista bêbado recebe liberdade

O motorista Carl Philippe Werner, de 29 anos, que se envolveu em um acidente no Recreio no fim da noite da última terça-feira recebeu liberdade provisória, mas está proibido de dirigir. Werner, que é alemão naturalizado brasileiro, participou de audiência de custódia nesta quarta. No acidente uma pessoa morreu e outras cinco pessoas feridas.

A Juíza Cristiana de Faria Cordeiro entendeu que prisão preventiva, pedida pela Polícia Civil, “não se demonstra necessária e proporcional, devendo ser destacado que o delito imputado, em tese, não importam em violência ou grave ameaça a pessoa não oferecendo, assim, sua liberdade, ofensa à ordem pública”.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, o alvará de soltura já foi expedido. Werner deverá cumprir, no entanto, medidas cautelares, como a comparecer em juízo mensalmente. Ele também está proibido de conduzir veículo automotor e de se ausentar do país.