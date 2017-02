Motoqueiro morre em acidente em Nova Iguaçu

Um rapaz identificado como Otávio do Rosário Gomes, de 35 anos, mais conhecido como ‘Neném’, morreu num acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta segunda-feira (06/02) na Estrada do Iguaçu, na altura do bairro Caioaba em Nova Iguaçu.

O jovem que tinha começado a trabalhar como mototaxista há pouco tempo, após alugar um bar que tinha na frente da sua casa, estaria voltando de uma festa por volta das 4hs quando se chocou de frente com um carro de passeio e morreu na hora, tendo seu corpo arremessado a cerca de 10 metros de distância. Segundo informações preliminares, o motorista envolvido no acidente permaneceu no local, porém estava em estado de choque e alegou que não teve possibilidade de socorro pois a vítima teve morte instantânea.

O acidente fatal chocou e deixou de luto moradores do bairro Caiçara, em Nova Iguaçu, onde ele foi nascido, criado e era muito conhecido e querido por todos na vizinhança. Nas redes sociais, diversos familiares e amigos externaram sentimento de pesar publicando fotos ao lado de Otávio, bem como mensagens de carinho e tristeza com a perda.

De acordo com informações da 53ª DP (Mesquita) foi instaurado procedimento para apurar as circunstâncias da morte da vítima. Otávio deixa uma filha de 5 anos. Até o momento desta postagem, não havia sido divulgado o local e horário do sepultamento.

Via: Baixada Viva Notícias