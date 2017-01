Moto pega fogo em Nova Iguaçu

Uma motocicleta pegou na tarde de ontem em Nova Iguaçu. No acidente ninguém ficou ferido.

De acordo com informações, o condutor pilotava a CB 500 na altura da Rua Alexander Gama Correa quando foi alertado para por um motorista que estava pegando fogo.

Imediatamente, abandonou a moto e buscou ajuda nos imóveis da região para controlar as chamas. Após usar vários baldes de água, ele conseguiu apagar o fogo. Atordoado, o condutor não quis falar com a reportagem do Hora H, que estava no local.