Morre PM baleado em tentativa de assalto em Madureira

Morreu, na tarde desta segunda-feira, o policial militar Thiago Araújo Cardoso de Sá, de 33 anos, baleado com um tiro cabeça durante uma tentativa de assalto em Madureira, na Zona Norte do Rio, neste sábado.

De acordo com a corporação, o PM estava internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Thiago era lotado no 17º BPM (Ilha do Governador) e estava há 12 anos na Polícia Militar. Ainda não há informações sobre o velório do policial.

Segundo a PM, o militar foi surpreendido por bandidos durante uma tentativa de assalto na Avenida Edgard Romero, em frente à estação BRT Otaviano, em Madureira.

Ele é o 77º militar morto nos seis primeiros meses de 2017. Foram 15 agentes de segurança mortos em serviço; 45 mortos em dia de folga e outros 17 PMs reformados.