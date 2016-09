Morre mais um bombeiro em Nova Iguaçu

O subtenente do Corpo de Bombeiros, Roberto Luiz da Conceição Batista, de 60 anos, foi baleado em uma tentativa de assalto, neste sábado (3). Ele estava dentro de um salão de beleza, no bairro Califórnia em Nova Iguaçu, quando dois homens em uma moto anunciaram o assalto. O bombeiro reagiu, atirou, mas foi baleado no abdômen.

Um dos suspeitos conseguiu escapar na moto e o outro tentou fugir, mas foi pego pelos moradores que conseguiram alcança-lo em uma rua sem saída. Ele foi identificado como Lucas Abreu Fontes e está preso. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) já identificou o fugitivo, mas ainda não divulgou o nome dele para não atrapalhar as investigações.