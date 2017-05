Moradores relatam tiroteio no Complexo do Alemão perto de torre blindada

Moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, denunciam um tiroteio que aconteceu, na manhã desta terça-feira, perto da torre blindada instalada pela Polícia Militar no dia 25 de abril deste ano. Segundo relatos, o confronto foi a cerca de cem metros da estrutura, que fica na Favela Nova Brasília.

Este é o segundo dia consecutivo de confronto no Alemão. Moradores da região acreditam que o anúncio de que 26 torres e cabines blindadas serão instaladas no conjunto de favelas possa ter relação com a intensificação dos tiroteios.

A assessoria de imprensa das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) informou que o confronto desta terça não deixou feridos.

“De acordo com o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília, policiais foram recebidos a tiros na localidade conhecida como Largo da Sorveteria, por volta das 8h desta terça-feira (23/5). Houve confronto e, até o momento, não há informações sobre feridos”.