Moradores relatam tiroteio em operação da PM no Complexo da Maré

Moradores do Complexo da Maré relatam um tiroteio durante uma operação que a Polícia Militar faz na comunidade desde o início da manhã desta segunda-feira. Segundo eles, o confronto começou por volta das 5h30. Ainda de acordo com relatos, algumas escolas suspenderam as atividades.

“Bom dia!! Estava um silêncio de dar medo!! De repente o som que dá mais medo ainda!!!! Tiros”.

“Gente moro no Pinheiro (Vila dos Pinheiros, que integra o Complexo da Maré) e agora há pouco deu uns tiros aqui também e cancelaram as aulas no colégio do meu filho. Muito triste nossa situação”.