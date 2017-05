Moradores de Belford Roxo ganham exame e óculos de grau

O pedreiro Samuel Furtado do Nascimento, 63 anos, estava esbanjando sorriso nesta manhã (12). Ele foi um dos primeiros contemplados no Projeto Novo Olhar e ganhou um óculos de grau novo, com lentes bifocais. Samuel, que estava passando um sufoco porque tinha perdido os seus há mais de um ano, agora pode enxergar bem de perto e de longe. O pedreiro fez parte do grupo de 491 pessoas, que antes, passou por exame oftalmológico, com médicos especialistas. A entrega dos óculos aconteceu no Ciep Brizolão 197 Ministro Marcos Barros Freire, no bairro Shangrilá, em Belford Roxo, numa ação totalmente gratuita, promovida pela Prefeitura. Mais de 1.500 pessoas já foram beneficiadas.

A secretária municipal de Assistência Social e primeira dama, Daniela Carneiro, participou do evento e ajudou na distribuição dos óculos. “Além de resgatar a cidadania, o projeto estimula o respeito e a dignidade. Com toda essa crise econômica no país, são poucas as pessoas que têm condições de comprar um óculos de grau de qualidade. Por isso, estamos desenvolvendo o o projeto em vários bairros da cidade”, disse Daniela Carneiro, enquanto colocava os óculos novos em Samuel. “Estou muito feliz. Não poderia perder essa oportunidade. Com o salário que ganho, não teria como comprar um tão cedo”, assegurou o pedreiro. O secretário Municipal do Idoso, João Carlos Julião também marcou presença no evento.

Realizado desde fevereiro, o Projeto Novo Olhar já beneficiou moradores dos bairros Parque Amorim, Heliópolis e Sangrilá. No próximo dia 20, a oportunidade será para quem reside no bairro Parque São José e adjacências.