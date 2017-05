Moradora do Alemão morre após ser atingida na cabeça quando voltava do trabalho

Morreu na noite desta segunda-feira, a moradora do Complexo do Alemão baleada na cabeça durante confronto entre PMs e criminosos na região. Marinete Menezes, de 55 anos, chegava do trabalho, quando foi atingida por uma bala perdida. A auxiliar de serviços gerais chegou a ser socorrida por vizinhos e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão. Depois, foi transferida para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte da cidade, mas não resistiu ao ferimento.

Segundo o comando da UPP Fazendinha, criminosos armados atacaram a base avançada da unidade, por volta das 17h, na localidade conhecida como “Zona do Medo”. Houve confronto e os marginais fugiram. Durante a ação, Marinete foi atingida.

Ao saber da morte da mãe, a filha de Marinete precisou ser amparada por amigos e parentes que a acompanham no hospital. “Eu quero a minha mãe de volta!”, gritava a filha mais velha, de 31 anos, aos prantos. Marinete morava no Alemão com o marido e a filha mais nova, de 22 anos.

A UPP informou ainda que o policiamento foi reforçado na região e que ações de varredura estão sendo realizadas em busca dos envolvidos no incidente.