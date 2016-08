Morador de rua é atropelado na Via Light

Um atropelamento interditou o trânsito na manhã desta quarta-feira, na Via Light, na altura de Nova Iguaçu. O homem, que é morador de rua, foi encaminhado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).

Segundo informações de testemunhas, o sinal de trânsito estava aberto para pedestres e quando a vítima foi atravessar a pista no cruzamento com a Rua Otávio Tarquínio, um veículo avançou a preferência e atingiu em cheio a vítima. Com o impacto, o homem foi jogado longe e sofreu um grave ferimento na cabeça. Testemunhas perplexas com a cena criticaram a atitude irresponsável do motorista que não prestou socorro e fugiu.

Em nota, o HGNI informou que o paciente foi prontamente atendido pela equipe médica de plantão. “Seu estado de saúde é estável. Com traumatismo de crânio e face leves e escoriações pelo corpo, o paciente segue na unidade para realizar exames e receber os cuidados médicos necessários. O serviço social da unidade foi avisado e irá fazer a identificação do paciente e avisar a rede de apoio para otimizar a alta hospitalar do paciente.”