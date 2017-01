Miliciano é preso por tentativa de homicídio

Um homem foi preso nesta terça-feira, por tentativa de homicídio, na Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio. De acordo com informações da 28ª DP (Campinho), Douglas da Silva Barroso, de 32 anos, confessou ainda ser integrante da milícia na região.

Durante as buscas na casa do rapaz, os agentes encontraram uma pistola calibre 45, com três carregadores e 43 munições. Os policiais também apreenderam veículos roubados e um uniforme tático camuflado.

Douglas também será autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Um procedimento será instaurado para apurar o crime de receptação.