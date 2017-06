Mestre-sala suspeito de atirar em policial entrega armas à polícia

O mestre-sala da Beija-Flor, Cláudio de Souza, o Claudinho, entregou à polícia um revólver e uma pistola que teriam sido utilizadas em uma briga com o policial civil aposentado Milton Luiz Batalha Estrela na madrugada deste domingo. De uma dessas armas foi feito o disparo que atingiu o policial no pescoço e que o deixou com o risco de ficar tetraplégico. De acordo com o delegado Leandro Aguiar, titular da 57ªDP (Nilópolis), as armas foram apresentadas nesta terça-feira.

Claudinho esteve aqui na delegacia ontem (terça-feira) mas, como estava visivelmente sob efeito de tranquilizantes, pediu para ser ouvido outro dia com a presença de seu advogado — disse o delegado.

Segundo a polícia, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, Claudinho estava em companhia de uma mulher em um bar no Centro de Nilópolis, quando se envolveu numa discussão com o policial aposentado. Pouco depois, os dois brigaram e houve pelo menos um disparo de arma de fogo.