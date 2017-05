Mesquita restabelece Coleta Seletiva Solidária

O governo de Mesquita deu seu passo mais importante para o restabelecimento do Programa Coleta Seletiva Solidária no município. O prefeito Jorge Miranda, o secretário e o subsecretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Luney Martins e Rodrigo Rodrigues, respectivamente, se reuniram com representantes das cooperativas e associações de catadores de resíduos da cidade para a assinatura de um termo de compromisso entre ambas as partes.

A intenção é disponibilizar recursos para a manutenção e a continuidade do programa e possibilitar também que um número maior de residências e empresas participem desta iniciativa. “Com isso, reduziremos o número de resíduos que são descartados irregularmente nas vias públicas ou enviados para aterros. E estreitaremos também a relação entre o governo e a classe dos catadores de materiais recicláveis, tão importante para a nossa cidade”, explica o prefeito.