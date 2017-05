Mesquita recebe agentes de segurança em programa de capacitação

A Prefeitura de Mesquita recebeu hoje, 18, agentes de segurança de todo estado no ciclo de palestras permanente, projeto que visa a educação e o treinamento continuado da Guarda Municipal da cidade. O evento aconteceu no Auditório Zelito Viana, na sede da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania (SEMSOP).

A palestra abordou o tema “Ações Preventivas de Segurança Pública”, e foi ministrada pela major do Corpo de Bombeiros, Fátima da Luz Pereira, e o guarda civil de Belford Roxo, Roberto Costa. O subsecretário administrativo da Guarda Municipal de Mesquita, Wanderlei Filho, liderou a atividade e enfatizou a importância da troca de experiência entre os profissionais do setor. “Ao desenvolvermos capacitações como esta, convidamos guardas de vários municípios como forma de compartilhar as experiências. Assim, todos agregam crescimento profissional e pessoal”, explica.

Participaram da atividade representantes dos municípios de Queimados, Barra do Piraí, Valença, Belford Roxo, São João de Meriti e Vassouras. O Batalhão de Choque da Polícia Militar marcou presença com o cabo Herotildes Macharete.

A capacitação da Guarda Municipal de Mesquita é realizada duas vezes por mês e será desenvolvida o ano todo. A próxima palestra acontece no dia 31 de maio e abordará o tema “Gestão de Liderança”. O secretário da SEMSOP, Sérgio Mendes, vai comandar a atividade, prevista para ser desenvolvida das 9h às 17h, no auditório da prefeitura.