Mesquita pagará salários atrasados até quarta

Com dois meses de salários atrasados, além de décimo terceiro e férias vencidas, a prefeitura de Mesquita disse que quitará a dívida com os servidores até esta quarta-feira, dia 15. O valor, mais de R$ 14 milhões, será retirado do fundo da previdência do município, o MesquitaPrev, e será devolvido em 36 parcelas.

Os salários que serão pagos são referentes a novembro e dezembro de 2016, dívida deixada pela gestão de Gelsinho Guerreiro, que sumiu após não conseguir a reeleição na cidade.

O pagamento integral dos atrasados ocorrerá graças a um acordo firmado entre o município, o MesquitaPrev, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe) e a Defensoria Pública, homologado nesta segunda-feira. A quantia será devolvida ao MesquitaPrev em 36 parcelas, atualizadas monetariamente pelo IPCA e mais 6% de juros ao ano, a partir de janeiro de 2018.

Funcionários que foram nomeados e cooperativados não fazem mais parte do quadro da prefeitura, de acordo com Miranda. Um processo administrativo foi aberto e ainda não há previsão de pagamento destes quadros.

