Mesquita luta pelo combate à LGBTfobia nesta quarta

O governo de Mesquita, por meio de sua Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), promoverá a Ação da Cidadania em Combate à LGBTfobia, nesta quarta-feira (17). O evento, organizado pela Coordenadoria de Diversidade Sexual da SEMAS, começará às 15h na Praça da Revolução, em Edson Passos. A ideia é mostrar a todos os cidadãos a importância do combate à LGBTfobia e do respeito a qualquer ser humano, independentemente de seu gênero ou orientação sexual.

O evento contará com a participação da equipe de Doenças Sexualmente Transmissíveis, da Secretaria Municipal de Saúde, e também da coordenação da ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) Municipal. Na ocasião, serão distribuídos kits com preservativos masculinos e femininos, lubrificantes e folders com informações sobre doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose e tabagismo, já que no final do mês, em 31 de maio, comemora-se o Dia Mundial Sem Tabaco.