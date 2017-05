Mesquita distribui alimentos para 250 famílias

A Prefeitura de Mesquita realizou nesta quarta-feira (10), a distribuição de frutas, legumes e verduras para 250 famílias cadastradas no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da Chatuba. A ação foi desenvolvida pela Secretaria de Assistência Social (SEMAS), através do projeto Desperdício Zero do Banco de Alimentos.

O Desperdício Zero é um programa que recebe de empresas alimentos descartados para venda, mas próprios para o consumo. O Banco de Alimentos arrecada cerca de duas toneladas por mês, e distribui para os cinco CRAS da cidade, para o Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), além de instituições cadastradas como abrigos, ongs e igrejas.

De acordo com a subsecretário da Semas, Fernandes Moraes, as famílias beneficiadas recebem orientação sobre a importância do reaproveitamento. “Explicamos que os alimentos não estão com a qualidade comprometida. Assim, motivamos que compareçam no dia da entrega e com isso, essas famílias tem acesso a uma alimentação mais saudável”, explica.

Moradora da Chatuba desde que nasceu, Elenilde da Costa, de 35 anos, aprovou a iniciativa da prefeitura. “É a primeira vez que recebo. Os alimentos estão fresquinhos e me vão ajudar muito. Fiquei satisfeita”, disse ela.

A distribuição dos alimentos é realizada uma vez por mês. Nesta quinta-feira (11), a atividade será com 60 famílias atendidas pelo CREAS, em Rocha Sobrinho.