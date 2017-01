Menor é detido suspeito de homicídio

Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) apreenderam nesta quarta-feira um adolescente de 17 anos, acusado de tentar matar um homem, no último dia 26 de dezembro. O menor foi localizado no bairro Moqueca, na Zona Sul Fluminense, onde integra a quadrilha da venda de entorpecentes. A vítima também teria envolvimento com o tráfico de drogas e seria integrante de uma quadrilha rival.

Na casa do menor, os agentes apreenderam um revólver usado no crime, munições, drogas e R$ 1.065. De acordo com informações da polícia, o dinheiro é proveniente do tráfico de drogas. Contra o suspeito foi cumprido um mandado de busca e apreensão por tentativa de homicídio. Um procedimento foi aberto para apurar a ligação do menor na venda de entorpecentes.