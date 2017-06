Menor de idade é pego com drogas em São João de Meriti

Na manhã desta Quarta-feira (21), Policiais 21º BPM estavam indo atender uma ocorrência de ameaça na Maré Zero, e ao passarem pela Rua Arminda Coelho da Rocha, São João de Meriti, avistaram uma movimentação no interior de um Edifício abandonado conhecido como Portelinha. Ao se aproximarem da escada de acesso apreendeu um menor de idade sentado na escada com posse de uma sacola que continha papelotes de ervas, pinos de pó branco e uma quantia em espécie. O Menor ainda confessou que trabalhava em turnos de 24 horas revezando com outro indivíduo vulgo ‘Branquinho’ e que recebia R$ 150,00 por dia. Eles eram ‘abastecidos’ por Thompson que é do Complexo do Alemão.

O caso foi levado para 64ºDP (São João de Meriti) onde as providências foram tomadas. O menor apreendido já tinha uma ocorrência neste mesmo mês e ficou detido.