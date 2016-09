Menino é gravemente ferido durante perseguição

Um suspeito morreu e uma criança de 7 anos ficou ferida na noite deste sábado (17), em Coelho Neto, Zona Norte do Rio, após uma troca de tiros entre policiais e homens que teriam roubado um carro.

O confronto aconteceu na Rua Cimbres. PMs perseguiam um carro roubado e houve troca de tiros no local, enquanto o menino que acabou ferido brincava na rua.

Relatos em redes sociais indicavam que o menino foi ferido por uma bala perdida no braço, mas segundo o 9º BPM (Rocha Miranda), ele se assustou com os tiros e caiu, ferindo a cabeça. Ele foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte do Rio. Após passar por uma cirurgia na cabeça de quatro horas de duração para drenar a área atingida, a criança ficará em observação por mais três dias.

Ainda segundo o batalhão, um suspeito ainda não identificado morreu durante a troca de tiros. Ele chegou a ser levado ao Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foi apreendida uma pistola. A Delegacia de Homícidio (DH) da capital registrou o caso.