Médico é baleado em tentativa de assalto

Um médico colombiano ficou ferido ao reagir a uma tentativa de assalto na manhã de ontem, quando chegava para o plantão no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. Luis Alejandro Vargas, de 26 anos, discutiu com assaltantes e acabou baleado no braço, de acordo com o comando do 9º BPM (Rocha Miranda).

O médico caminhou, ensanguentado, à unidade hospitalar, onde recebeu atendimento. O roubo ocorreu quando Vargas ia para seu carro, na Rua Thompson Mota.

Os bandidos conseguiram fugir em um carro branco. O caso foi encaminhado para a 30ª DP (Marechal Hermes).

Policiais buscam imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar a esclarecer o crime e identificar os envolvidos na ação.